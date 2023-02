Ecco il nuovo Mister Italia: è Fabio Camattari

È Fabio Camattari di Marcon (VE) il vincitore della Finale Nazionale di Mister Italia tenutasi ad Arta Terme (UD) sabato scorso nel “Salone delle Feste” di Palazzo Savoia. Fabio ha 24 anni è alto 186, capelli biondi e occhi azzurri, lavora come istruttore di atletica leggera e personal trainer. È del segno dell’ariete, si definisce socievole, determinato e intraprendente. Ha partecipato al concorso per mettersi alla prova, la sua ambizione è lavorare nel mondo della moda e del fitness.

I suoi personaggi preferiti sono Valentino Rossi per lo sport, Pino D’Angiò per la canzone, Christian De Sica per il cinema. Al secondo posto Andrea Schraulech che è stato eletto Mister #Millennial Radio Wow. Andrea che abita a Mestre è alto 194 cm, capelli castani e occhi verdi, del segno del toro.

Al lavoro in un’azienda statale abbina l’attività sportiva, ama il motociclismo, il basket e il calcio che sono gli sport praticati. Lo sportivo che vorrebbe incontrare è Michael Jordan. Al terzo posto si è piazzato Alberto Torres Magro, 24enne di Caldogno (VI) eletto Mister Cinema Lauretana. Alberto è del segno del cancro, è alto 190cm con capelli castano scuri e occhi castano verdi, lavora come fotomodello e indossatore.

Si definisce solare, simpatico e carismatico. La sua ambizione è diventare uno showman.

La manifestazione, che godeva del patrocinio del Comune di Arta e del sostegno di PromoTurismo FVG e del Consorzio BIM Tagliamento, come succede già da un paio d’anni, è stata presentata da una Miss Italia degli anni scorsi; dopo Denny Mendez e Susanna Huckstep è stata la volta di Gloria Zanin Miss Italia 1992. Al suo fianco la friulana Sonia Malisani titolare in carica del titolo Miss Turismo Italia che a settembre volerà in Cina per rappresentare l’Italia alle finali mondiali di Miss Tourism World. In qualità di ospiti e di giurati due Mister delle due nazioni confinanti con il Friuli Venezia Giulia; da Vienna è arrivato Roman Schindler – Mister Austria 2021 mentre da Isola è arrivato Al Sivka – Mister Slovenia 2022.

Il neo Mister Italia – Fabio Camattari contraccambierà la visita presenziando alle prossime finali nazionali di Mister Austria e Mister Slovenia. Nella splendida cornice di Arta Terme sono state assegnate anche altre cinque fasce di titoli collaterali di Mister Italia:

Mister Eleganza World of Beauty, Luca Scaccianoce, 26 anni di Milano

Mister New Italy Wella, Ismail Ramsi, 20 anni di Udine

Mister Fitness Baracchini, Luca Picco, 21 anni di S. Giorgio delle Pertiche (PD)

Mister Turismo FVG, Alessandro Biasiolo, 17 anni di Campodarsego (PD)

Mister Sorriso Amen, Marco Dametto, 21 anni di Asolo (TV)

Il concorso di Mister Italia, nato nel 1983, è un concorso che individua i rappresentanti italiani per i maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e da quest’anno con Mister Supranational. Il vincitore della Finale Nazionale di Arta, infatti, in luglio parteciperà in Polonia alla Finale Mondiale di Mister Supranational, concorso che in breve tempo si è piazzato tra i più importanti al mondo. L’immagine, le acconciature e il trucco delle conduttrici, dei concorrenti e dei Mister ospiti è stato curato dal team di Ondina Equipe di Lignano, dal make up artist Flavio Muccin per “Il Tulipano”. Partner del concorso Acqua Lauretana, Amen gioielli, Radio Wow, Wella, Barachini scarpe e World of Beauty.

Mister Italia news