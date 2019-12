Foggia, indottrinava i bambini al martirio: condannato in appello

E’ la condanna stabilita nella giornata di oggi dai giudici dellanei confronti del 60enne di origini egiziane, presidente dell’associazione culturale islamica «Al Dawa» di Foggia.

Durante le «lezioni di religione islamica» l’imputato avrebbe mostrato per mesi a un gruppo di minorenni tra i 4 e i 10 anni immagini di teste sgozzate, racconti di odio e violenza, istruzioni per fabbricare armi e bombe. Agli atti della magistratura barese ci sono anche video con le istruzioni per costruire armi e bombe, scene di uomini sgozzati da bambini, minori che imbracciano fucili e altri documenti nei quali si parla «dell’obbligo di distruggere le chiese e trasformarle in moschee, individuando l’Italia come obiettivo dell’attività terroristica». (Fonte giustizianews24.it)

Fonte immagine: ItaliaOggi