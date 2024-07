L’ultima polemica relativa al concerto di Taylor Swift, previsto per oggi e domani, 13 e 14 luglio a Milano, riguarda gli americani arrivati in Italia per assistere allo show (“Suona continuamente negli Stati Uniti, perché devono prendere i nostri posti?”). Il tanto atteso weekend è finalmente arrivato: i biglietti, esauriti in pochi secondi e ora disponibili solo dai bagarini a prezzi esorbitanti, sono stati messi in vendita esattamente un anno fa. Questo evento mette d’accordo tutti: i fan che non vedono l’ora di assistere al The Eras Tour, gli Swifties accampati da giorni per un posto in prima fila, coloro che cercheranno di ascoltare qualche nota da fuori lo stadio e chi attende la fine del “ciclone” per non sentirne più parlare, almeno fino al prossimo concerto.

Tra i fan in arrivo, non solo dagli Stati Uniti, ci sono anche molti pugliesi che stanno raggiungendo Milano nonostante i prezzi elevati di viaggi e alloggi in questo periodo dell’anno. La “Gazzetta” ha raccolto le testimonianze di alcuni di loro per capire l’impatto del “turismo musicale” sull’economia locale, soprattutto in un’occasione come questa (Taylor Swift non si esibiva in Italia dal 2011).

Una ragazza di Noicattaro, in provincia di Bari, racconta: “Sono partita ieri. Ascolto Taylor Swift da più di dieci anni, da quando è uscito l’album ‘Red’. Ho pagato 150 euro per un biglietto nel primo anello arancione. I prezzi sono stati alti, ma considerando la durata del concerto, quasi il doppio rispetto alla media, è in parte giustificato. Per dormire ho trovato una struttura condivisa con delle amiche prenotata a febbraio 2024, quindi abbiamo risparmiato.”

Un’altra ragazza non si lamenta dei 120 euro spesi per il biglietto: “Seguo Taylor dall’uscita di ‘Fearless’ nel 2008. Dormo in un B&B a Centrale, trovato presto perché mi sono adattata senza troppe pretese.”

Un’altra fan di Bari, che andrà al concerto il 13 luglio, ha speso circa 100 euro per un posto nel prato: “Ho un appoggio da un’amica, quindi non ho dovuto cercare un alloggio.”

Una ragazza della provincia di Lecce ha ricevuto i biglietti come regalo dal fidanzato: “Anche se sono diventata fan solo lo scorso anno, sono felicissima. La visuale sarà limitata, ma l’esperienza vale il viaggio. Ho prenotato un hotel in centro per visitare la città prima di ripartire.”

Una ragazza di Trani racconta: “Non mi definisco fan, ma ho preso il biglietto per vedere uno show internazionale. Ho sostituito il mio biglietto con uno da 100 euro per un settore migliore. Dormirò da una mia amica fan.”

Una fan di Manfredonia, che parteciperà al concerto il 14 luglio, dice: “Ho pagato 123 euro per un settore di fronte al palco. Avremmo dovuto dormire da parenti vicino a San Siro, ma abbiamo trovato un appartamento non troppo lontano per 80 euro a persona per due notti.”

Una giovane di Foggia, anche lei presente il 14 luglio, ha speso 110 euro per il biglietto: “Alloggio in una casa lontana dallo stadio, trovata online ma abbastanza costosa per due notti.”

Infine, una fan di Bisceglie, che ha già visto l’Eras Tour a Londra, commenta: “Ho pagato 130 euro per il primo anello verde a Milano, lo stesso prezzo del quinto settore a Londra. Risparmio per l’alloggio, fermandomi a casa di parenti a Milano.”

La “Gazzetta” sarà presente al concerto del 14 luglio nel terzo anello verde, settore 355. Abbiamo meno di 48 ore per preparare gli outfit e i braccialetti dell’amicizia. Siamo sicuri che gli Swifties ci verranno incontro.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.