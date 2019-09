Antonietta Fragasso: da Miss Foggia a Temptation Island Vip

Di:

Anche Antonietta Fragasso fa parte del cast delle tentatrici di Temptation Island Vip al via su Canale 5. Con le altre ragazze tentatrici condivide il fatto di essere single e di dover provare a far emergere le contraddizioni in una delle coppie che partecipano al reality show. Per lei è la prima esperienza in un programma Mediaset, sebbene ne abbia comunque nel mondo dello spettacolo.

Antonietta Fragasso: da Miss Foggia al reality Temptation Island Vip

Diplomata presso l’istituto tecnico amministrativo, Antonietta Fragasso si è iscritta alla facoltà di veterinaria. Sappiamo che pratica equitazione fin da bambina e che ha una grande passione, nemmeno troppo celata per il bricolage. Lo scorso anno, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, arrivando quarta alle finali nazionali. In precedenza era stata Miss Foggia.