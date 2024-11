L’Anas, sede territoriale della Puglia, informa che verranno eseguiti interventi di efficientamento energetico sull’impianto di illuminazione della galleria “Palombari”, situata sulla SS 688 “Variante di Mattinata”.

I lavori prevedono la riqualificazione dell’illuminazione con tecnologia LED all’interno della galleria. A tal fine, con l’ordinanza n. 580/2024/BA, è stata disposta la chiusura al traffico del tratto della SS 688 compreso tra il km 3+000 e il km 9+935, a partire dalle ore 08:00 del 18 novembre 2024 fino alle ore 16:00 del 21 aprile 2025. La chiusura sarà in vigore in modo continuativo e interesserà tutti gli utenti della strada.

Il traffico veicolare sarà deviato sulle strade SS 89 e SP 53, come indicato negli schemi segnaletici allegati. La segnaletica necessaria, compresa quella di preavviso con i percorsi alternativi e obbligatori, dovrà rispettare le norme del Codice della Strada e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002. Sarà compito della società ALPIN SRL installare e mantenere in efficienza la segnaletica, con piena responsabilità civile e penale per eventuali danni causati da difetti o inefficienze della stessa, liberando così Anas S.p.A. e il suo personale da qualsiasi responsabilità.

Il responsabile del cantiere e della segnaletica per l’esecuzione di questa ordinanza sarà il Sig. Giuseppe Salierno, contattabile al numero 345 239 7977.

L’ordinanza sarà comunicata al pubblico mediante l’installazione della segnaletica richiesta, seguendo le modalità e responsabilità già specificate. ALPIN SRL è inoltre incaricata della sorveglianza della segnaletica e della gestione del traffico attraverso personale tecnico qualificato, secondo quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal regolamento attuativo.

Il tratto di strada oggetto dell’ordinanza sarà affidato alla custodia e alla sorveglianza dell’impresa ALPIN SRL, come previsto dal contratto e dalla normativa vigente. L’osservanza della presente ordinanza sarà garantita dagli agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada e dai responsabili dei lavori.

Lo riporta Gargano.tv.