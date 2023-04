In Puglia prof in “fuga” dalla scuola: record richiesta di pensione

FOGGIA, 15/04/2023 – Gli insegnanti vogliono lasciare la scuola il prima possibile . A questo proposito, il numero di richieste di dimissioni in Puglia è un record assoluto, con 2. 400 , con un aumento del 15 % rispetto al dato dello scorso anno .

Questo aumento è stato determinato da due nuove opzioni inserite nel Documento di economia e finanza (Def) approvato dal Consiglio dei Ministri martedì scorso: una quota di pensionamenti anticipati pari a 103 per chi ha 42 anni di servizio e ha più di 62 anni, e un’opzione aggiuntiva per le donne per chi ha più di 60 anni. Falco (Cgil): “Se si accettano decurtazioni pensionistiche di 500 euro al mese, significa che si è logorati dal lavoro”. Lo riporta la Repubblica – Bari.