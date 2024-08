Incidente sulla SS89 tra Foggia e Manfredonia: coinvolte due auto, feriti

Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi sulla Strada Statale 89 Garganica, nel tratto compreso tra Foggia e Manfredonia. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, avvenuto a pochi chilometri di distanza da un altro sinistro mortale che, il 9 agosto 2024, ha causato la morte di Matteo Mancini, un uomo di 88 anni originario di Manfredonia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti e avviare le prime indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli riguardo lo stato di salute delle persone coinvolte né sulla gravità delle loro condizioni.

L’incidente odierno si inserisce in un contesto di preoccupazione crescente per la sicurezza stradale lungo questo tratto della SS89 Garganica, già teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni.

Aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti e ulteriori dettagli sull’accaduto saranno resi noti non appena disponibili.