Fine dell’Ottobrata e arrivo del ciclone polare

Con l’arrivo di questo ciclone polare, si chiuderà definitivamente la cosiddetta “Ottobrata”, un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e temperature decisamente oltre la norma per la stagione. Le regioni meridionali e insulari sono state maggiormente interessate da questa anomalia climatica, con valori termici tipici di fine estate, mentre al Nord la situazione è stata più variabile, con qualche sporadico episodio di instabilità.

Tuttavia, il cambiamento non sarà immediato né uniforme su tutta la penisola. Nelle prossime ore, l’avanzata del ciclone causerà un peggioramento progressivo delle condizioni atmosferiche, con il ritorno delle piogge dapprima al Nord, per poi spostarsi verso il Centro e il Sud. Anche se il calo delle temperature sarà significativo, non avverrà in modo repentino, ma piuttosto graduale, con l’inizio di un generale raffreddamento a partire dalle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

L’evoluzione meteorologica sarà guidata dall’arrivo di correnti fredde di origine polare che porteranno instabilità e precipitazioni diffuse. Le prime avvisaglie si avranno già mercoledì 16 ottobre, con la perturbazione atlantica che dovrebbe cominciare a lambire il Nord-Ovest dell’Italia, dove sono attesi i primi temporali, in particolare sulla Liguria e sull’alto Piemonte. Le piogge si estenderanno anche verso la Toscana, l’Umbria e le Marche. Al contempo, le temperature cominceranno a scendere al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud e in Sicilia si registreranno ancora valori termici elevati per il periodo.

Nella giornata di giovedì 17 ottobre, la perturbazione si intensificherà, portando un peggioramento più marcato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Piogge diffuse interesseranno il Nord, in particolare la Liguria, la Toscana settentrionale e l’Umbria, mentre fenomeni più isolati si verificheranno nelle Marche. La nuvolosità si estenderà gradualmente al resto del Paese, con possibili piovaschi sulla Puglia e sulla Campania. Tuttavia, le temperature rimarranno ancora miti nelle regioni meridionali e in Sicilia, favorite dai venti di Scirocco che continueranno a soffiare, mantenendo un clima più caldo del normale.

Venerdì 18 ottobre e durante il weekend, il maltempo si estenderà ulteriormente, con temporali che colpiranno anche le regioni tirreniche centro-meridionali e la Sicilia. Le aree maggiormente a rischio saranno quelle della Campania, della Calabria e della Sicilia occidentale, dove potrebbero verificarsi nubifragi e piogge abbondanti. Anche le temperature cominceranno a scendere in modo più marcato al Sud e nelle isole, segnando la fine definitiva del periodo caldo anomalo.

Effetti del ciclone polare e prospettive per il weekend

Le correnti polari che accompagneranno il ciclone porteranno un vortice depressionario particolarmente intenso, responsabile di precipitazioni abbondanti su molte regioni italiane. Al Nord, dopo i primi temporali, si assisterà a un calo delle temperature più deciso, con valori che potrebbero scendere sotto la media stagionale, specie nelle aree alpine e prealpine. Al Centro, soprattutto lungo la dorsale appenninica e le regioni tirreniche, si prevedono piogge diffuse e locali temporali. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, ma il calo sarà meno marcato rispetto al Nord.

Al Sud e sulle isole maggiori, invece, il cambio di scenario meteorologico sarà più graduale, con l’instabilità che si farà sentire soprattutto a partire da venerdì 18 ottobre. Le piogge interesseranno in particolare le aree tirreniche, ma non si escludono fenomeni intensi anche sulle zone interne. In Sicilia, nonostante l’arrivo delle prime precipitazioni, i venti caldi di Scirocco manterranno ancora per qualche giorno temperature sopra la norma, ma entro il weekend anche qui il ciclone polare porterà un raffreddamento significativo.

Cosa aspettarsi dopo il passaggio del ciclone polare

L’effetto del ciclone polare durerà diversi giorni, portando instabilità e piogge diffuse su gran parte del territorio italiano. Tuttavia, secondo le previsioni attuali, non si tratta di una fase di maltempo destinata a durare a lungo. Dopo il passaggio della perturbazione, potrebbe tornare una situazione più stabile, anche se con temperature più fresche e in linea con il periodo autunnale.

In generale, il ciclone polare segnerà la fine del caldo anomalo che ha caratterizzato buona parte di ottobre, riportando le temperature verso valori più consoni alla stagione. Sarà quindi il primo vero assaggio d’autunno, con un clima più freddo e umido, tipico del mese di ottobre.

Nel complesso, ci attende un cambio di scenario piuttosto marcato, con condizioni meteorologiche autunnali che si affermeranno definitivamente su tutto il Paese. Il passaggio del ciclone polare sarà accompagnato da piogge e temporali, ma non si escludono anche brevi fasi di miglioramento, specie nelle aree meridionali.

FONTE FANPAGE