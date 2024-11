Basket: San Severo affronta i marchigiani della Ristopro Fabriano

Continua senza sosta il cammino del campionato di Serie B Nazionale, che dopo il turno infrasettimanale di mercoledì si prepara a scendere nuovamente in campo per la dodicesima giornata di andata. La Ristopro Fabriano, reduce dalla sconfitta contro Chieti a causa di una seconda metà di gara sottotono, punta al riscatto domani. Il match si disputerà a Cerreto d’Esi, con palla a due alle ore 18, e vedrà i marchigiani affrontare i pugliesi del San Severo.

San Severo, città dalla grande tradizione cestistica, sta vivendo una stagione complicata. Il percorso dell’**Allianz** è stato segnato da molte difficoltà, con pochi risultati positivi: due sole vittorie e ben nove sconfitte, che relegano la squadra all’ultimo posto in classifica con 4 punti, in coabitazione con Latina e Cassino. La formazione pugliese, al momento, rischia la retrocessione diretta in un girone che si sta dimostrando più competitivo rispetto al raggruppamento A.

Nell’ultima gara, disputata in casa contro la Fabo Herons, squadra più accreditata, San Severo ha lottato con determinazione, ma alla fine ha dovuto cedere con il punteggio di 65-75, rimanendo sul fondo della graduatoria. La Ristopro Fabriano avrà quindi l’occasione di tornare a vincere, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo e riprendere il cammino verso posizioni di classifica più ambiziose.

Lo riporta Il Resto del Carlino.