FOGGIA — La retrocessione del Bra in Serie D potrebbe riaccendere le speranze del Foggia in vista della prossima stagione di Serie C. Con la definizione degli ultimi verdetti del campionato, il club rossonero sarebbe infatti tra le società in pole position per un’eventuale riammissione nel torneo professionistico.
La situazione resta legata agli sviluppi che interesseranno le iscrizioni ai campionati e alle possibili esclusioni di alcune società che non dovessero rispettare i requisiti economici e amministrativi richiesti dalla Lega Pro. In questo scenario il Foggia osserva con attenzione, forte di una posizione che potrebbe rivelarsi favorevole nelle graduatorie federali.
La retrocessione del Bra rappresenta l’ultimo tassello del quadro sportivo stagionale e apre ora la fase delle verifiche sulle iscrizioni. Nelle prossime settimane saranno decisive le scadenze fissate dalla Figc per comprendere quali club riusciranno a completare regolarmente l’iter necessario alla partecipazione al prossimo campionato.
In casa rossonera cresce dunque l’attesa. La tifoseria continua a sperare in un ritorno immediato tra i professionisti dopo una stagione complicata, mentre la società segue con prudenza l’evolversi della situazione.
Al momento non ci sono ufficialità, ma il Foggia resta alla finestra e sogna una nuova opportunità per ripartire dalla Serie C.
Lo riporta tuttoreggina.com.