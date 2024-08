MANFREDONIA (FOGGIA) – LA SCOMPARSA DELLE BICICLETTE Un lettore ha recentemente sollevato il proprio interesse ad approfondire la sorte delle due biciclette, a pedalata assistita, in dotazione alla polizia locale.

Ora, esse sono state acquistate, due anni orsono, comportando un esborso complessivo, a carico delle finanze comunali (ossia, di tutti i cittadini, che versano, regolarmente, le imposte) pari ad euro 3.480,00.

Tuttavia, non sono utilizzate, giacendo così inerti nel deposito, per la dichiarata mancanza di operatori di polizia locale.

Cosa e chi, in effetti, impedisca di impiegare proficuamente mezzi, che potrebbero rivelarsi estremamente utili per raggiungere ogni luogo, non è dato di conoscere.

Ci chiediamo per quale ragione gli agenti, presenti all’interno delle automobili di servizio, non possano essere destinati all’espletamento dei compiti istituzionali loro propri, attraverso le molto più funzionali biciclette, che, peraltro, consentirebbero il conseguimento di minori spese, derivanti quantomeno dal carburante, richiesto, invece, per gli automezzi.

Questa vicenda evoca ulteriormente anche la necessità di disporre di un comandante del corpo, in possesso dell’adeguato inquadramento nella qualifica dirigenziale, prevista dalla legge regionale e dall’organigramma comunale, da intendersi quale garanzia di capacità professionale ed esperienziale, orientata alla idonea trattazione e risoluzione delle problematiche, connesse alla gestione di un corpo, mettente capo ad una Città, che conta 54.631 anime”.

Lo riporta il Consiglierr comunale Ugo Galli.