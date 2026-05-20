Nel corso di un’operazione di vigilanza nel settore della ristorazione, il personale ispettivo dell’ITL di Foggia ha effettuato, domenica 17 maggio, controlli su due sale ricevimenti, riscontrando diverse irregolarità.
Su un totale di 34 lavoratori presenti, ben 11 sono risultati impiegati senza regolare contratto, configurando una situazione di lavoro nero.
A seguito degli accertamenti, gli ispettori hanno disposto la sospensione di entrambe le attività imprenditoriali, oltre all’applicazione delle relative maxisanzioni ai titolari delle strutture.
L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a 50.400 euro, a conferma della gravità delle violazioni riscontrate nel corso dei controlli.