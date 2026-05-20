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Home // Cronaca // Foggia, controlli nelle sale ricevimenti: due attività sospese per lavoro nero, 50.400 euro di sanzioni

FOGGIA LAVORO Foggia, controlli nelle sale ricevimenti: due attività sospese per lavoro nero, 50.400 euro di sanzioni

Su un totale di 34 lavoratori presenti, ben 11 sono risultati impiegati senza regolare contratto, configurando una situazione di lavoro nero

Foggia, controlli nelle sale ricevimenti: due attività sospese per lavoro nero, 50.400 euro di sanzioni

Ispettore del lavoro - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Nel corso di un’operazione di vigilanza nel settore della ristorazione, il personale ispettivo dell’ITL di Foggia ha effettuato, domenica 17 maggio, controlli su due sale ricevimenti, riscontrando diverse irregolarità.

Su un totale di 34 lavoratori presenti, ben 11 sono risultati impiegati senza regolare contratto, configurando una situazione di lavoro nero.

A seguito degli accertamenti, gli ispettori hanno disposto la sospensione di entrambe le attività imprenditoriali, oltre all’applicazione delle relative maxisanzioni ai titolari delle strutture.

L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a 50.400 euro, a conferma della gravità delle violazioni riscontrate nel corso dei controlli.

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