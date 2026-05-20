Giardini Scaloria, scooter e moto nell’area pedonale: “Mancanza di senso civico” - PH: Michele Arminio

Nei Giardini Scaloria continuano a essere segnalati episodi di moto e scooter che circolano e vengono parcheggiati all’interno dell’area pedonale, a ridosso degli spazi destinati a famiglie, bambini e cittadini.

Si tratta di una situazione denunciata come espressione di una crescente mancanza di rispetto delle regole e del senso civico, soprattutto a pochi mesi dall’inaugurazione del parco urbano.

La segnalazione proviene da Michele Arminio, che interviene sul caso sottolineando come il problema non riguardi soltanto la presenza impropria dei mezzi, ma una più ampia tendenza a utilizzare gli spazi pubblici senza attenzione verso la collettività. Secondo Arminio, infatti, ciò che emerge è l’idea che tutto sia consentito, a discapito del rispetto delle regole condivise.

Le sue dichiarazioni richiamano anche la necessità di tutelare i Giardini Scaloria come patrimonio comune, evitando che si trasformino in aree prive di controllo o in parcheggi improvvisati. Da qui l’appello a rafforzare vigilanza e controlli, affinché comportamenti simili non diventino la normalità.

Arminio sottolinea inoltre che il degrado urbano inizia proprio quando i piccoli episodi di inciviltà vengono tollerati o ignorati, e ribadisce che il rispetto degli spazi pubblici è la base per garantire una città più ordinata, sicura e vivibile.