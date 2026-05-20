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Home // Attualità // STATOQUOTIDIANO, record social: oltre 10 milioni di visite il 18 maggio 2026

"10 MILIONI, ONE DAY" STATOQUOTIDIANO, record social: oltre 10 milioni di visite il 18 maggio 2026

Il dato riguarda il traffico complessivo generato tra Facebook, TikTok, Instagram, YouTube e sito web

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
Attualità // Manfredonia //

Foggia, 20 maggio 2026 – Nella sola giornata del 18 maggio 2026, StatoQuotidiano.it ha raggiunto 10.236.211 visite complessive sui propri canali, confermando una crescita straordinaria dell’informazione digitale sul territorio.

Il dato riguarda il traffico complessivo generato tra Facebook, TikTok, Instagram, YouTube e sito web. In particolare: 7,2 milioni di visualizzazioni da Facebook, 1,3 milioni da TikTok, 1,6 milioni da Instagram, oltre ai risultati ottenuti su YouTube e sul portale.

Grande attenzione ha ricevuto il servizio realizzato dal videomaker Daniele Catalano, a cura di Giuseppe de Filippo, sulla maxi rissa tra migranti in via Monfalcone, nel quartiere Ferrovia a Foggia: il contenuto ha superato inizialmente 2.331.481 utenti raggiunti, arrivando poi a oltre 3 milioni di visite tra Instagram, TikTok e Facebook.

Il caso ha acceso il dibattito pubblico: questa mattina alcuni cittadini hanno protestato fuori dall’aula consiliare, mentre nella stessa zona Ferrovia è stata aggredita una troupe di “Fuori dal Coro” di Rete 4.

Una problematica urgente, oggi ritenuta prioritaria dai cittadini di Foggia, Manfredonia e dell’intera Capitanata.

StatoQuotidiano.it ringrazia lettori, utenti e collaboratori per la fiducia e per il seguito costante.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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