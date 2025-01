Manfredonia: Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per la Retribuzione di Risultato Dirigenziale per gli Anni 2021-2023

Il 30 dicembre 2024, presso il Palazzo di Città di Manfredonia, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha adottato la determinazione n. 2284, che riguarda la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2021, 2022 e 2023. La determinazione si inserisce nel quadro delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Funzioni Locali del 16 luglio 2024 e mira a garantire il corretto finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione e di risultato previsti per i dirigenti.

In particolare, l’articolo 39 del CCNL, che stabilisce un incremento pari al 2,01% del monte salari del 2018, ha previsto che tale somma sarebbe stata destinata, in prima battuta, agli incrementi della retribuzione di posizione, con decorrenza dal 2021. La parte non utilizzata, come da previsione, è stata destinata a finanziare la retribuzione di risultato per gli anni 2021, 2022 e 2023. Non è stata necessaria una nuova apertura della contrattazione per tale aspetto, visto che le risorse sono già state allocate nei fondi esistenti.

Con la determinazione n. 1878 del 6 novembre 2024, sono stati pagati agli stessi dirigenti gli arretrati della retribuzione di posizione per i suddetti anni, ma restano somme residue che saranno destinate alla retribuzione di risultato, che sarà liquidata nel 2025. In particolare, la retribuzione di risultato dovuta per gli anni 2021, 2022 e 2023 ammonta a circa 10.258,80 euro, di cui 4.190,72 euro devono essere ripristinati a causa di un errore materiale avvenuto nel 2024, dove risorse del fondo pluriennale vincolato per l’anno 2023 sono state erroneamente utilizzate.

Il Dirigente Gioieni ha sottolineato l’importanza di correggere tale errore, ripristinando la corretta allocazione delle risorse nei bilanci relativi, attraverso l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, come stabilito dal principio applicato della contabilità finanziaria, che garantisce la copertura degli impegni destinati a essere imputati all’esercizio successivo.

Le somme necessarie a coprire il finanziamento della retribuzione di risultato per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono state ripartite tra i vari capitoli di bilancio, come segue: 3.918,89 euro per l’anno 2021, 3.145,81 euro per il 2022, e 3.194,10 euro per il 2023, con una correzione del 2023 a causa dell’errore materiale.

Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della responsabile del servizio finanziario, che ha confermato la regolarità contabile della proposta, e verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Manfredonia, come previsto dalla normativa vigente. Il Dirigente Gioieni ha infine garantito che il pagamento della retribuzione di risultato avverrà al termine della validazione del ciclo della performance, in base ai sistemi di valutazione stabiliti dalla delibera di Giunta n. 121 del 2015.