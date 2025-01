Si è conclusa con la consueta vincita della tombola la 38’ edizione della trasmissione più longeva della radio sipontina, il Tombolone di Radio Manfredonia Centro. La vincita è andata alla signora Lucrezia con la cartella 168 che, proprio con il numero 168, ha segnato tutti i 15 numeri della sua cartella grazie alla lista di 500 canzoni che nascondevano due numeri dietro ad ogni estrazione.

Alla fine dei giochi, sono stati in totale 74 i premi aggiudicati e messi a disposizione da ben 48 aziende locali; 146 le canzoni ascoltate e 158 le telefonate dei radioascoltatori in 12 giorni di trasmissione durante il periodo natalizio.

Alla conduzione c’è stata una coppia inedita: al fianco di Matteo Perillo, al suo ottavo Tombolone, quest’anno, c’è stata Chiara Carpano al suo ritorno in radio dopo 30 anni.

“Quest’anno, il Tombolone, si è confermato non solo un gioco ma un vero e proprio momento di aggregazione per tutta la città e non solo -commenta soddisfatto il responsabile dell’emittente Luigi Guerra– abbiamo distribuito oltre 300 cartelle delle quali 70 erano virtuali, ovvero richieste via mail da fuori Manfredonia.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario successo: i conduttori, lo staff, gli sponsor e, soprattutto, i nostri affezionati ascoltatori. Grazie a voi, il Tombolone continua ad essere un pilastro della nostra radio e un punto di riferimento per la comunità sipontina”.