Sabato 18 gennaio, al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, si terrà “Gioca Jouer”, il party dance dedicato agli anni ’80 con in consolle Claudio Cecchetto, tra i protagonisti indiscussi di quel decennio musicale.

Classe 1952, Cecchetto è un noto produttore discografico, disc jockey e conduttore radiotelevisivo. Dopo il diploma in ragioneria si è dedicato alla musica, esibendosi in vari locali milanesi e collaborando con alcune emittenti radiofoniche locali. Non ha impiegato molto tempo a farsi conoscere e apprezzare. Di lì a poco, infatti, ha debuttato in Rai (1979) con il programma “Discoring” e da quel momento il suo percorso artistico lo ha portato ad ottenere un successo dopo l’altro, al punto da renderlo oggi uno dei più importanti disc jockey italiani. Nel 1980 ha condotto il suo primo Festival di Sanremo con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Al Festival della canzone italiana Cecchetto è stato protagonista altre due volte: nel 1981, anno in cui ha lanciato il famosissimo brano “Gioca Jouer”, e nel 1982. Oltre alla kermesse sanremese ha presentato anche il Festivalbar e altre numerose trasmissioni musicali. Tra le varie attività in ambito musicale, Cecchetto ha fondato e portato al successo Radio Deejay ed è rinomato per il suo ruolo di talent scout, avendo scoperto decine di artisti, tra cui Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, gli 883, Linus, Paola & Chiara, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Daniele Bossari, dj Francesco, i Finley e molti altri.

Nel suo percorso artistico non ha mai smesso di stare dietro la consolle, ma con questo party itinerante proporrà un progetto più strutturato che lo vedrà mixare dal vivo tanta musica, partendo dalle hit di fine anni ’70, quelle con cui ha incominciato. Non mancheranno i racconti che il dj proporrà come in uno storytelling delle tappe che hanno segnato la storia della musica italiana. La serata, il cui nome riprende il celebre brano del 1981, si ispira proprio alla novelty interpretata da Cecchetto, autore del testo, che divenne prima il tormentone dell’estate di quell’anno e poi un vero e proprio evergreen ancora oggi proposto durante ogni tipo di festa: “Gioca Jouer” è un ballo di gruppo che ha segnato un’era, con un testo molto semplice che si limita a descrivere le mosse da eseguire.

Vocalist, corpo di ballo ed effetti speciali saranno al centro di questo format dedicato ai “mitici” anni ’80 e a tutti i successi e le hit musicali che hanno accompagnato quel periodo e la crescita di intere generazioni. Al pubblico barese sarà proposto uno show pensato e realizzato soprattutto (ma non solo) per i giovani di ieri, oggi un po’ cresciuti, per tornare insieme a ballare, cantare e, in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, rivivere quei momenti di divertimento e spensieratezza.