Vitulano Drugstore Manfredonia chiama tutti a raccolta, martedì ecco il Napoli

Il Vitulano Drugstore Manfredonia sta affrontando un periodo senz’altro complesso, una fase ardua all’interno della stagione 2024/25 nel campionato di Serie A. Un momento avaro di risultati, con un organico corto, ha gettato qualche ombra sul percorso cominciato con delle luci.

Una richiesta direttamente verso la città di Manfredonia e tutti coloro che hanno a cuore i colori biancocelesti: quella di rimanere vicini alla squadra. In cambio, un’assoluta garanzia di spettacolo per ogni gara del massimo campionato giocata sul parquet del PalaScaloria. Imperdibile appuntamento infrasettimanale, martedì 14 gennaio 2025 alle ore 19:00: arriva il Napoli Futsal. Tutte le informazioni per acquistare i biglietti sono disponibili a questo link.

Direttivo, staff, rosa e tutte le altre componenti del club sipontino continuano a manifestare quotidianamente il loro impegno e attaccamento verso la causa, proseguendo con impegno e dedizione nel loro lavoro alla ricerca di soluzioni. Ciò emerge anche dalle parole di mister David Ceppi, sia dopo la partita di San Rufo con lo Sporting Sala Consilina (qui il link al video) che nelle dichiarazioni rilasciate all’area comunicazione del club questa mattina:

“Arriva una grandissima squadra qui a Manfredonia, basta guardare la classifica e i giocatori a loro disposizione. D’altro canto, noi abbiamo continuato a lavorare con professionalità ed abnegazione. Scenderemo in campo pronti a dare tutto ciò che è possibile, con il massimo orgoglio.”

Quella partenopea è una delle società più rappresentative del calcio a cinque italiano: campioni in carica della Coppa Italia, finalisti dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Indossano la maglia azzurra stelle del futsal mondiale (Borruto, Salas, Duarte, etc…), mentre siede in panchina l’allenatore più vincente del belpaese, ossia mister Fulvio Colini.

La gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. Difficile però, con una premessa di questo livello, non avere desiderio di presenziare dal vivo a questo evento assai raro per il territorio.

Allegato a questo comunicato d’invito per tutti i lettori di riempire il PalaScaloria questo martedì sera per divertirsi e difendere i colori del cuore, un breve report della partita contro lo Sporting Sala Consilina, giocata venerdì 10 gennaio al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo (SA), valida per la dodicesima giornata di Serie A e terminata con il risultato di 4-1.

CRONACA DELLA GARA

Inizio forte dei garganici, con solo il palo a negare il vantaggio. Infierisce subito, invece, lo Sporting che passa in vantaggio con una conclusione al volo di Diego Carducci. Ancora la sfortuna a negare il gol agli ospiti, cinici invece i padroni di casa che raddoppiano prima con Lucas Baroni, poi una gran conclusione di Lucas Diaz finisce all’incrocio, infine anche il giovane ma già affermato Simone Fatiguso si aggiunge ai marcatori. Nel finale di primo tempo, spazio anche per l’ennesima (purtroppo) grossolana svista arbitrale, in occasione di un calcio di punizione dove Attilio Arillo devia un tiro con il braccio.

Passando alla ripresa, le energie sipontine scarseggiano a causa del grande sforzo nonostante le rotazioni cortissime a disposizione. Viene giocata dunque la carta del portiere di movimento: la risposta dei campani è, però, energica e la difesa svolge il suo compito. Solo una palla riesce a superare la linea di porta: l’ultimo tocco è di Wilmer Cabarcas Ronaldo.

Nota positiva nel finale: oltre all’esordio di Eros Nenna che ha offerto il suo contributo per l’intera sfida, ecco alla prima apparizione nella massima categoria anche Dominick Manzella, Nicolò Ferrara, Christian Pio Spera ed Enrico Rizzi. I membri dell’Under 19 si fanno valere, onorando la maglia e mantenendo la porta inviolata durante la loro permanenza in campo. Un bellissimo riconoscimento per l’impegno e la crescita, nonché spot positivo per la Futsal Academy.

FORMAZIONI

Sporting Sala Consilina: Carducci (c), Foti, Baroni, Edelstein, Fiuza (p), Diaz, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Santoro, Orlando (p), Vidal. All. Cipolla.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Spera, Ferrara, Rizzi. All. Ceppi.

Arbitri: sig. Luca Paverani (Roma 2), sig. Antonio Dan Campanella (Venosa). Cronometrista: sig. Tommaso Vallecaro (Salerno).

TABELLINO

3’00″pt Carducci; 11’14″pt Baroni, 11’52″pt Diaz; 17’32″pt Fatiguso; 17’32″st Ronaldo.

AMMONITI

Djelveh, Foti, Nenna, Fatiguso.

