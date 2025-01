Forza Italia Manfredonia: “Farmacia territoriale e toni propagandistici inappropriati di taluni amministratori”

L’ampliamento degli orari di apertura della farmacia territoriale e l’assegnazione di due unità amministrative si sono rivelati insufficienti a garantire il compiuto funzionamento della stessa.

Ieri, dinanzi, ancora una volta, a file interminabili, costituite da pazienti fragili, si sono registrate addirittura fasi concitate, degenerate in istanti di tensione, sfociati, poi, in contatti fisici tra utenti.

Alla luce di ciò, i toni propagandistici, di natura politica o autoreferenziali, assunti dal sindaco e da qualche assessore, appaiono obiettivamente fuori luogo ed intesi a lodare singoli esponenti regionali di parte, in maniera strumentale e pre elettorale.

Dichiariamo la disponibilità, a mezzo del nostro gruppo consiliare, del componente della commissione consiliare “salute pubblica” e del nostro parlamentare, a trattare, sulla base di un approccio serio e costruttivo, i problemi della sanità pubblica della Città, che ben conosciamo, tant’è che siamo stati i primi a denunciare, alla fine dello scorso novembre, la grave situazione in cui versa la farmacia ospedaliera della Città (e non solo!). Che ben venga l’apporto di altri soggetti istituzionali, ne siamo felici, ma di qui a diramare roboanti o egoriferiti comunicati di soddisfazione per situazioni che restano molto critiche, corre un oceano.

Un pò più di prudenza e concretezza non guasterebbe. La salute è cosa troppo seria per essere strumento di propaganda alla vigilia delle elezioni regionali.

Nota stampa a cura di Forza Italia – Manfredonia.