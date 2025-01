Manfredonia. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni a un esercizio commerciale situato a Manfredonia, in provincia di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dal Questore, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione è scaturita a seguito di ripetuti controlli effettuati dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, che hanno evidenziato la frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti penali e considerati socialmente pericolosi.

L’articolo 100 T.U.L.P.S., infatti, permette al Questore di intervenire in situazioni che rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Oltre alla presenza di individui con precedenti, la norma può essere applicata anche in caso di disordini o episodi di violenza verificatisi all’interno di un pubblico esercizio. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, è possibile proporre la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali, tramite il Prefetto e il Sindaco.

L’attenzione della Polizia di Stato resta alta in tutta la provincia di Foggia, con controlli amministrativi mirati a prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.