Manfredonia, Forza Italia: "Le promesse elettorali restano un miraggio"

Manfredonia, 25 gennaio 2025 – Dopo l’approvazione delle linee programmatiche il 28 novembre scorso, l’amministrazione comunale ha presentato ieri in consiglio comunale la pianificazione delle attività da realizzare. Un passo atteso che, tuttavia, non ha convinto né la cittadinanza né l’opposizione. L’elenco delle azioni proposte appare deludente e privo di incisività, segnando una netta distanza dalle ambiziose promesse elettorali. Non emerge alcuna iniziativa concreta in grado di incidere sullo sviluppo economico, urbanistico o sul futuro delle giovani generazioni. Al contrario, il programma sembra caratterizzarsi per interventi poco chiari o, in alcuni casi, ridondanti.

Un esempio emblematico è la proposta di un impianto sportivo nel comparto CA9, che rischia di duplicare strutture già esistenti, suscitando dubbi sulla reale necessità dell’intervento. Le incertezze amministrative non si limitano a questioni progettuali, ma includono anche il rischio di perdere importanti finanziamenti pubblici. Una situazione che, sommata alle già numerose condanne a carico del Comune da parte dei tribunali, mette ulteriormente in difficoltà le casse comunali.

“Manfredonia non può essere governata da chi sogna senza una reale capacità amministrativa e visione strategica,” denunciano i consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, che sottolineano la necessità di un cambio di rotta deciso. Il rischio, avvertono, è che l’attuale gestione politica prolunghi una crisi già evidente, senza lasciare intravedere un futuro migliore per la città. “Il peggio, purtroppo, potrebbe non avere mai fine.”