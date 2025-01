Kilobit è una web agency con sede a Torino, composta da una rete di professionisti con esperienza decennale in programmazione, marketing digitale, produzione multimediale e creazione di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca (SEO). L’agenzia offre un servizio personalizzato a 360°, fornendo gli strumenti necessari per far approdare e decollare la tua impresa sul web.

Perché scegliere Kilobit Web Agency Torino?

Consegna in tempi rapidi : Mantenendo elevata la qualità dei servizi offerti, Kilobit si impegna a renderli operativi nel più breve tempo possibile.

: Mantenendo elevata la qualità dei servizi offerti, Kilobit si impegna a renderli operativi nel più breve tempo possibile. Competenze a 360° : L’agenzia si occupa della creazione di siti web, e-commerce, video making, campagne marketing, consulenze SEO e molto altro, offrendo una gamma completa di servizi per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

: L’agenzia si occupa della creazione di siti web, e-commerce, video making, campagne marketing, consulenze SEO e molto altro, offrendo una gamma completa di servizi per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Affiancamento post-lancio: Dopo la consegna del progetto, Kilobit rimane a disposizione per consentirti di gestire al meglio la tua nuova proprietà digitale, garantendo un supporto continuo.

Servizi offerti da Kilobit

In un’epoca in cui la presenza online è fondamentale per qualsiasi attività commerciale, Kilobit offre una vasta gamma di servizi per aiutarti a emergere nel mondo digitale:

Realizzazione di siti web : Creazione di siti internet da zero o ottimizzazione di quelli esistenti, con particolare attenzione al design, all’usabilità e all’ottimizzazione SEO per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.

: Creazione di siti internet da zero o ottimizzazione di quelli esistenti, con particolare attenzione al design, all’usabilità e all’ottimizzazione SEO per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Sviluppo di e-commerce : Progettazione e realizzazione di piattaforme di vendita online ottimizzate, progettate per offrire un’esperienza d’acquisto senza eguali e incrementare le vendite.

: Progettazione e realizzazione di piattaforme di vendita online ottimizzate, progettate per offrire un’esperienza d’acquisto senza eguali e incrementare le vendite. SEO e SEA : Attuazione di strategie SEO per migliorare il posizionamento organico sui motori di ricerca e campagne SEA per aumentare la visibilità attraverso annunci a pagamento.

Comunicazione social : Studio di piani di comunicazione personalizzati per i social media, creando contenuti su misura che rispecchiano lo stile e i valori del cliente, al fine di coinvolgere e fidelizzare il pubblico.

: Studio di piani di comunicazione personalizzati per i social media, creando contenuti su misura che rispecchiano lo stile e i valori del cliente, al fine di coinvolgere e fidelizzare il pubblico. Sviluppo NFT: Realizzazione di progetti NFT con sviluppatori blockchain dedicati, fornendo prodotti personalizzati adatti al pubblico di riferimento e garantendo uno sviluppo e un’implementazione rapida e senza intoppi. Portfolio

Kilobit ha collaborato con diverse realtà, realizzando progetti su misura per ciascun cliente. Tra i lavori svolti, si annoverano:

Centro Clinico Piemonte : Creazione del sito web per una realtà che unisce professionisti di diverse discipline con l’intento di creare un percorso multidisciplinare per i pazienti.

: Creazione del sito web per una realtà che unisce professionisti di diverse discipline con l’intento di creare un percorso multidisciplinare per i pazienti. Videogiochi Italia : Sviluppo di un magazine online dedicato al mondo dei videogiochi, con recensioni, articoli e tutte le novità per PC e console.

Noleggio Lungo Termine: Realizzazione di un portale che permette di trovare l’agenzia di noleggio automobili a lungo termine più vicina, facilitando la ricerca per gli utenti. Contatti

Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza gratuita, è possibile contattare Kilobit attraverso i seguenti canali:

Telefono : 011 026 8815

: 011 026 8815 Email : info@kilobit.it

: info@kilobit.it Indirizzo: Via Luigi Cibrario, 40, 10144 Torino

L’agenzia è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 17:30. È possibile compilare il form di contatto sul sito per proporre la propria idea agli specialisti di Kilobit e ricevere una consulenza personalizzata.

Affidarsi a Kilobit significa scegliere una web agency competente e dinamica, pronta a trasformare le tue idee in progetti digitali di successo.