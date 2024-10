Manfredonia. In un clima di preoccupazione per il proprio futuro lavorativo, i lavoratori precari dell’ASE SpA di Manfredonia, municipalizzata in house del Comune sipontino, rivolgono un appello al sindaco Domenico La Marca, agli assessori e ai consiglieri comunali, chiedendo un intervento risolutivo per la loro stabilizzazione occupazionale.

Manfredonia. Appello dei 16 lavoratori ASE al sindaco e all’Amministrazione: “Un sostegno per noi e le nostre famiglie”

La storia dei lavoratori ASE: precarietà e speranza

Nel 2021, questi lavoratori hanno partecipato a un bando pubblico indetto per la stabilizzazione di personale impiegato dalla società in house del Comune di Manfredonia, l’ASE SpA, che si occupa di servizi essenziali per la città, tra cui la gestione dei rifiuti e la pulizia urbana. Il bando prometteva una possibile stabilizzazione, e per i lavoratori rappresentava la speranza di un futuro più certo per sé e le proprie famiglie.

Nonostante le aspettative create dal bando, oggi questi lavoratori si trovano ancora in una situazione precaria. Come detto, dopo aver lavorato per 12 mesi con contratti a tempo determinato e, in alcuni casi, part-time, sono stati travolti dalle problematiche interne nella società.

Questo stallo ha ritardato l’attuazione di decisioni per il loro futuro, mettendo a rischio non solo i loro posti di lavoro, ma anche la serenità economica delle loro famiglie.

L’impatto sociale della precarietà lavorativa

L’appello indirizzato al sindaco La Marca, agli assessori e ai consiglieri comunali, mette in evidenza non solo la necessità di risolvere questa vicenda con urgenza, ma anche le ricadute sociali e morali che la precarietà lavorativa genera. “Vi chiedo da genitore a genitori di prendere realmente e concretamente a cuore questa problematica, per noi urgente e drammatica”, scrive uno dei lavoratori ASE.

Le parole di questo appello sottolineano l’angoscia vissute da questi lavoratori, padri di famiglia, che chiedono semplicemente di poter ottenere la stabilità necessaria per garantire un futuro ai propri figli. Il rischio di perdere il lavoro non è solo una questione economica: è una minaccia alla dignità personale, che si ripercuote su tutto il nucleo familiare.

La richiesta di un intervento concreto e risolutivo

I lavoratori dell’ASE chiedono quindi un sostegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale di Manfredonia.

Nella lettera, ribadiscono la necessità di un intervento risolutivo che porti alla stabilizzazione di tutti e sedici i dipendenti, sia delle 12 unità della categoria J che delle 4 della categoria 1B, che come detto hanno raggiunto i requisiti richiesti dal bando, affinché possano continuare a svolgere il proprio lavoro con la serenità di un contratto a tempo indeterminato.

“La questione non è più rimandabile“, affermano con forza i lavoratori, facendo appello alla sensibilità del sindaco La Marca, che ha anche la delega all’ASE. Il loro obiettivo è chiaro: ottenere un riconoscimento formale e stabile del loro ruolo, per poter “vivere dignitosamente e garantire ai loro figli un futuro meno incerto”.

La vicenda è anche un banco di prova per l’Amministrazione comunale di Manfredonia, che ha il dovere di trovare una soluzione a una questione così delicata e di grande rilevanza sociale. In un momento in cui la politica locale viene spesso accusata di essere distante dai bisogni dei cittadini, la stabilizzazione dei lavoratori ASE SpA potrebbe rappresentare un segnale positivo, dimostrando come il dialogo e la volontà politica possano risolvere situazioni complesse.

In un contesto economico e sociale già fragile, la stabilizzazione dei lavoratori ASE SpA potrebbe essere una vittoria non solo per i dipendenti, ma per tutta la comunità di Manfredonia.