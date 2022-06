Djokovic, Nadal, Alcaraz e Berrettini sono i favoriti a Wimbledon 2022: ecco perché

Wimbledon è il torneo di tennis più prestigioso ma anche il più antico, è il terzo Open in ordine cronologico durante l’anno e va in scena a luglio, dopo il Roland Garros e prima degli US Open.

Questa competizione si tiene a Londra sin dal 1877 e il detentore del titolo è Djokovic che nell’edizione del 2021 ha battuto in finale proprio l’italiano Berrettini. Quest’anno ci sono anche gli spagnoli tra i favoriti, si tratta di Nadal e Carlos Alcaraz.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui tennisti favoriti alla vittoria di Wimbledon attraverso le quote e le statistiche, come già è possibile notare sui migliori siti di scommesse sport i valori sono in costante movimento.

Djokovic: il favorito assoluto alla vittoria di Wimbledon

Basta dare un’occhiata alle scommesse tennis Betfair per scoprire che Djokovic è il favorito alla vittoria del torneo, per diverse ragioni.

Innanzitutto, il campione serbo è scivolato dal primo al terzo posto nel Ranking Atp e la sua voglia di vincere è grande. Il secondo motivo è che Djokovic vuole la sua rivincita su Nadal che lo ha battuto nei quarti di finale al Roland Garros.

La terza ragione, non meno importante delle altre, riguarda il palmares dell’asso serbo. Con la vittoria di Wimbledon 2022 Djokovic balzerebbe al secondo posto nella classifica all time con 7 vittorie totali di questa competizione, al pari di Renshaw e Sampras e dietro a Federer con 8 titoli: il tennista più vincente di sempre in questo torneo.

Nadal: il tennista più in forma del 2022

Quest’anno il campione spagnolo si è portato a casa due Open, prima in Australia e poi in Francia, attualmente è il tennista più in forma e possiede tutte le caratteristiche per trionfare a Wimbledon. Nel Ranking Atp è rimasto stabile al quarto posto, in caso di vittoria del terzo Open consecutivo potrebbe persino scavalcare Djokovic e puntare al top. La sua quota come vincente a Wimbledon rimane fissa sui 7.5 e negli ultimi giorni ha subìto un ribasso, segno che sono in tanti gli appassionati di tennis a puntare su di lui.

Berrettini: velocità e servizio esplosivo, fra i migliori sul manto erboso

Le sue caratteristiche lo rendono fra i migliori per Wimbledon, torneo che si tiene sul manto erboso dove Berrettini perde poco (29 vittorie su 35 sull’erba), grazie alla sua velocità e all’ottimo servizio che l’asso Azzurro possiede in dotazione. La quota a 9.5 è ottima, Berrettini l’anno scorso è arrivato fino in finale ed è stato sconfitto solo dal solito Djokovic. Attualmente si trova alla decima posizione del Ranking Atp.

Alcaraz: il giovane prodigio che vola alto nel Ranking Atp

Il giovanissimo Carlos Alcaraz nel Ranking Atp si trova al settimo posto, niente male per un ragazzo di soli 19 anni. Per quanto riguarda Wimbledon è il terzo tennista favorito, dietro a Djokovic e Nadal, la sua quota vincente per questo torneo è di 8.5. (nota stampa).