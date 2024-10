Manfredonia. Lo storico Lido Taumante, sito in località Siponto, in agro di Manfredonia, struttura sottoposta a sequestro penale, già nel 2018. Dopo anni di “giustificato” abbandono, nel lido si sono formate condizioni di estremo degrado.

Nell’area pertinente e all’interno dei manufatti del lido, vengono abbandonati illegalmente rifiuti di ogni genere e poi dati alle fiamme, causando danni rilevanti all’ecosistema, che non vanno assolutamente sottovalutati, per via della sua delicata posizione, che dalla Pineta costiera di Siponto arriva direttamente sul mare.

L’appello alle autorità preposte, di intervenire mettere in sicurezza la struttura, prima che succeda qualcosa di irreparabile.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane