Foggia. La ASL Foggia ha un nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV).

Con delibera n. 833 del 23 maggio 2024 sono stati nominati il Presidente e due componenti, di provata qualificazione professionale, tramite procedura comparativa e selezionati tra settantasei candidati.

Il Presidente è Piervito Bianchi, Professore Associato di Economia Aziendale dell’Università di Foggia. All’attivo una vasta esperienza nel settore. Già Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica-MASE, Bianchi è stato anche componente monocratico dell’OIV dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e componente del nucleo di valutazione performance di diverse amministrazioni comunali. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore di convegni internazionali.

Componenti sono Maria Rignanese e Alberto Russi.

La prima è consulente amministrativa-gestionale per pianificazione strategica, budgeting e reporting della Performance di aziende pubbliche e private e attività di financial management. Già Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica dell’ARCA Capitanata e Componente OIV presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia.

Alberto Russi è esperto in pianificazione, progettazione e gestione economico-finanziaria nell’ambito di programmi di finanziamento comunitari, docente in enti di formazione, consulente per enti pubblici e privati. Già Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia e di alcuni Comuni della provincia.

Di cosa si occupa l’OIV?

L’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elabora relazione annuale, valida la relazione sulla performance, propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice, assicura la corretta applicazione delle linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.