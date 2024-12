Trapani pronto a sfidare il Foggia: Capuano conferma la difesa a tre

Il Trapani si prepara per l’attesa sfida contro il Foggia, prevista per il monday night della prossima giornata di campionato. La squadra siciliana, guidata da Eziolino Capuano, sembra orientata a mantenere la difesa a tre, soluzione che ha garantito solidità nelle ultime uscite. Pochi i dubbi per il tecnico granata nella composizione del reparto arretrato, mentre qualche incertezza permane per quanto riguarda il centrocampo.

Capuano potrebbe optare per un centrocampo a quattro o a cinque, a seconda delle esigenze tattiche e della risposta degli avversari. L’opzione a cinque garantirebbe maggiore copertura e densità in fase difensiva, con Carraro in cabina di regia e Fall a supporto di Lescano in avanti. Se invece il tecnico opterà per un centrocampo a quattro, i due esterni Bifulco e Kanoute saranno chiamati a fornire un contributo determinante in termini di dinamismo e spinta offensiva, a supporto del bomber argentino Lescano.

Le probabili formazioni delineano un Trapani equilibrato e pronto ad affrontare un Foggia che, dal canto suo, si presenterà con il classico modulo 4-3-3. Per la squadra pugliese, allenata da Luciano Zauri, il centrocampo sarà affidato a Mazzocco, Gargiulo e Tascone, mentre il tridente offensivo vedrà in campo Orlando, Murano e Millico, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la retroguardia siciliana.

Il Trapani scenderà in campo con il modulo 3-4-3, con Seculin tra i pali e il trio difensivo composto da Celiento, Malomo e Silvestri. A centrocampo, i quinti di fascia saranno Ciotti e Benedetti, con Karic e Carriero pronti a dare sostanza nella zona nevralgica del campo. In avanti, il tridente d’attacco sarà formato da Kanoute, Lescano e Bifulco, con quest’ultimo in grado di svariare e creare superiorità numerica.

Dall’altra parte, il Foggia schiererà Perina in porta, protetto da una linea difensiva a quattro formata da Salines, Camigliano, Parodi e Vezzoni. A centrocampo, Mazzocco agirà da metronomo, supportato da Gargiulo e Tascone, mentre il reparto offensivo punterà sulla velocità e sull’estro di Orlando, Murano e Millico.

Questa sfida rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre, in cerca di punti preziosi per consolidare le proprie ambizioni stagionali. Il Trapani, forte del calore del proprio pubblico, cercherà di sfruttare il fattore campo per avere la meglio su un Foggia che non vuole lasciare nulla di intentato.

Probabili formazioni:

Trapani (3-4-3): Seculin; Celiento, Malomo, Silvestri; Ciotti, Karic, Carriero, Benedetti; Kanoute, Lescano, Bifulco.Allenatore: Eziolino Capuano

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Camigliano, Parodi, Vezzoni; Mazzocco, Gargiulo, Tascone; Orlando, Murano, Millico.Allenatore: Luciano Zauri

Appuntamento fissato per lunedì sera, con il fischio d’inizio che sancirà l’inizio di una sfida che si preannuncia avvincente e combattuta.

Lo riporta trapanigranata.it.