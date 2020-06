Foggia, scontro Toyota Yaris e Honda: ferito centauro

, 24 giugno 2020. Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle ore 18 su via Natola a Foggia. Per cause ancora al vaglio della polizia locale intervenuta Sul posto, sono entrate in collisione una Toyota Yaris e un motociclo Honda. Il centauro pare si sia fatto male ad una gamba ma le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.