San Giovanni Rotondo: Filippo Barbano è il nuovo sindaco

“Ringrazio tutti, in primis il presidente Giuseppe Conte per aver creduto nel nostro progetto, poi i cittadini, gli uomini e le donne della coalizione che hanno permesso questo risultato straordinario. Da domani inizieremo a lavorare per la città e per il cambiamento che i cittadini ci chiedono. Saluto Michele Crisetti, auspicando che il dialogo possa avere la meglio sulle polemiche. A urne chiuse, dico lavoriamo per i cittadini”. Così, ad Antenna Sud, Filippo Barbano, neo sindaco di San Giovanni Rotondo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista) e che al ballottaggio ha battuto Michele Crisetti, appoggiato dal Partito Democratico).

Con 7.208 preferenze Filippo Barbano è il nuovo sindaco di San Giovanni Rotondo staccando Michele Crisetti, 59,39% contro il 40,61%.

Lo riporta Antennasud.com