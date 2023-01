Viaggio nel Medioevo: concerto-spettacolo a Vico del Gargano

Vico del Gargano 25/01/2023.Gli ospiti pavesi, vestiti con abiti storici e armati di copie di strumenti musicali del tempo, offriranno un repertorio composto da brani sacri e profani dei secoli XII-XV, trascritti direttamente dalle fonti originali. La musica medievale è nota per il suo forte potere evocativo, e questo concerto ne è la perfetta dimostrazione. I brani proposti sono in grado di trasportare gli spettatori in un’altra epoca, facendoli sentire parte della storia e delle leggende del Medioevo. Nonostante i secoli trascorsi, questa musica è ancora sorprendentemente vitale e capace di emozionare.Gli organizzatori invitano tutti gli amanti della musica e della storia a non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza immersiva nel Medioevo,Articolo di Vittorio Agricola