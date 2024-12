Manfredonia: l’Associazione Armatori ringrazia l’On. Giandiego Gatta per il sostegno alla pesca e al territorio

Manfredonia, 25 dicembre 2024 – L’Associazione degli Armatori di Manfredonia, aderente a Coldiretti, esprime profonda gratitudine all’Onorevole Giandiego Gatta per il suo impegno costante a favore del settore della pesca e dello sviluppo del territorio.

La recente approvazione alla Camera dell’emendamento a firma dell’On. Gatta, che rifinanzia il Programma Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un comparto che affronta quotidianamente sfide significative. Questo intervento non solo sostiene l’economia locale, ma rafforza uno dei pilastri fondamentali del tessuto produttivo di Manfredonia e dell’intero Paese.

Tra i risultati più rilevanti figura anche l’approvazione di un ordine del giorno che destina 400.000 euro alla promozione dei prodotti ittici provenienti dalle imbarcazioni iscritte nei registri del Compartimento Marittimo di Manfredonia, oltre che da quelle interne e lagunari. Una misura che, oltre a valorizzare il lavoro degli armatori, contribuisce alla promozione delle eccellenze locali, rafforzando l’identità e la tradizione del territorio.

“L’attenzione dell’Onorevole Gatta – dichiara il Presidente dell’Associazione – testimonia una concreta vicinanza alle istanze della nostra comunità. Da anni ci battiamo per ottenere strumenti che rilancino il settore e questi interventi rappresentano una svolta importante. La promozione dei nostri prodotti, sinonimo di qualità e tradizione, riceverà nuova linfa da queste misure.”

L’Associazione Armatori di Manfredonia sottolinea l’importanza della collaborazione con le istituzioni per garantire una crescita sostenibile del settore ittico, pilastro fondamentale dell’economia locale. Il lavoro sinergico tra armatori e rappresentanti politici diventa essenziale per preservare e sviluppare un comparto che è parte integrante dell’identità culturale ed economica della città.

“Ringraziamo l’Onorevole Gatta per aver accolto le nostre richieste e per averle trasformate in azioni concrete. La sua sensibilità e dedizione nei confronti della pesca sono la dimostrazione di un impegno che merita il nostro più sincero riconoscimento,” conclude l’Associazione.

Con questo risultato, gli armatori guardano al futuro con maggiore ottimismo, consapevoli che la valorizzazione del settore pesca sarà centrale per il rilancio economico e sociale del territorio.