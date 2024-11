MANFREDONIA (FOGGIA) – Le Guardie Ambientali Italiane, impegnate costantemente a monitorare il territorio per la sua tutela, giunte in località San Leonardo, area comprensiva del Parco Nazionale del Gargano, hanno trovato un divano e un frigorifero, abbandonati tra distese infinite di terreni agricoli in coltivazione.

“Le denunce, o segnalazioni alle autorità preposte per abbandono di rifiuti, non vengono fatte solamente per il quantitativo, o la tipologia del rifiuto.

La gravità maggiore, più delle volte, può essere il luogo dove vengono abbandonati illecitamente i rifiuti”.

È importante rimuovere quel divano e frigorifero in quell’area, per evitare che diventi un ricettacolo per altri rifiuti.

Lo riporta Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.