L’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo inaugura il Giubileo 2025

Con un clima di gioia e rinnovamento spirituale, l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo si prepara a vivere uno degli eventi più significativi del calendario ecclesiastico: l’Apertura diocesana del Giubileo 2025. Il momento solenne si terrà domenica 29 dicembre 2024, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, con celebrazioni disseminate nelle cinque Vicarie della diocesi. L’evento inaugura ufficialmente un anno speciale, dedicato al pellegrinaggio e alla speranza, in linea con il tema scelto da Papa Francesco per il Giubileo: “Pellegrini di Speranza”. Un tema che richiama l’attenzione sul significato profondo del cammino di fede e sulla centralità della speranza cristiana nella vita dei credenti.

Le celebrazioni di apertura avranno luogo in cinque luoghi simbolo della fede del territorio:

Ore 11.00 , presso la Chiesa Cattedrale di Manfredonia

, presso la di Manfredonia Ore 18.00 , nella Basilica Concattedrale di Vieste

, nella di Vieste Ore 11.00 , alla Basilica Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo

, alla a Monte Sant’Angelo Ore 11.30 , al Santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo

, al a San Giovanni Rotondo Ore 11.30, al Santuario Maria Santissima della Libera di Rodi Garganico

Questi luoghi, scelti come Chiese giubilari, saranno punto di riferimento per i fedeli che desiderano intraprendere il pellegrinaggio spirituale e ricevere le indulgenze connesse al Giubileo. Il Giubileo, che si concluderà il 28 dicembre 2025, rappresenta un’occasione unica di riflessione e conversione, ispirata dalle parole dell’enciclica Spes Salvi: “La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo” (Rm 5,5). Questo sentimento di speranza guiderà i fedeli durante tutto l’Anno Santo, animando ogni momento di preghiera, celebrazione e condivisione. L’Arcivescovo, Monsignor Padre Franco Moscone, ha sottolineato l’importanza di questo evento: “Il Giubileo è un’occasione per riscoprire la bellezza della fede e la forza della speranza. Come Chiesa diocesana, siamo chiamati a essere comunità viva, pronta ad accogliere e testimoniare l’amore di Dio nel nostro territorio”.

Le celebrazioni giubilari rappresentano un invito a percorrere insieme un cammino di comunione e missione. L’Arcidiocesi si prepara a un anno intenso, ricco di momenti di preghiera, pellegrinaggi e iniziative volte a riscoprire la gioia del Vangelo e a condividere i segni della misericordia divina. Con il Giubileo, la Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo rinnova il suo impegno a essere una “Chiesa in uscita”, vicina alle comunità, aperta al dialogo e pronta a testimoniare la luce della speranza che illumina il cammino dei credenti. L’appuntamento del 29 dicembre sarà il primo passo di un anno che promette di lasciare un segno profondo nella vita spirituale del territorio e dei fedeli che lo abitano. Un cammino che invita tutti, senza distinzione, a diventare pellegrini di speranza.