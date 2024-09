SAN GIOVANI ROTONDO (FOGGIA) – Nei giorni scorsi, Rossella Cubisino, medico gastrenterologo di Casa Sollievo della Sofferenza, ha partecipato al Boston Scientific Endo Summit 2024 – Masterclass di Endoscopia Avanzata di Bucarest. ”

Procedure innovative e minivansive per il trattamento dell’obesità” è stato il tema trattato dalla dottoressa Cubisino.

In particolare, il suo intervento si è incentrato sulla Gastroplastica Verticale Endoscopica, una tecnica eseguita già da alcuni anni presso il reparto di Gastroenterologia, diretto da Francesco Perri, dell’IRCCS di San Giovanni Rotondo che, ad oggi, rappresenta un centro di riferimento nel Meridione per il trattamento di sovrappeso e obesità.

“La prevalenza dell’obesità è in costante e preoccupante aumento ‒ ha spiegato la gastroenterologa ‒.

Non rappresenta solo un fattore di rischio per diverse patologie, ma una malattia cronica e progressiva anche quando, negli stadi iniziali, non associata ad alcuna complicanza.

In Italia il 32% degli adulti è in sovrappeso e l’11% è obeso. La partecipazione al Boston Scientific Endo Summit 2024 è stata un’esperienza molto importante dal punto di vista professionale che attesta la sensibilità e l’impegno nel percorso intrapreso da Casa Sollievo nel trattamento dell’obesità”.

La masterclass ha visto la partecipazione di medici provenienti da varie parti del mondo (Arabia Saudita, Turchia, Croazia, Pakistan, Bulgaria, Giordania, Romania e Serbia), interessati ad una formazione teorica e pratica sulle tecniche più innovative dell’endoscopia avanzata.