Foggia. Processo “ICARO: rinvio all’11 aprile 2024 per consentire al PM di depositare tutti gli hard disk e gli allegati, relativi alle chat acquisite dai Pc e cellulari degli indagati. L’udienza dell’11 aprile sarà utile per il citato deposito con rinvio per riascoltare il Luogotenente della Guardia di Finanza di Bari che condusse le indagini, Angelo Carrubba.

Così ieri al termine dell‘udienza dibattimentale al Tribunale di Foggia, relativa al processo “Icaro“, con ipotesi accusatoria incentrata sull’affidamento del servizio quadriennale di elisoccorso da 36 milioni di euro e il servizio quadriennale di trasporto di organi da 2 milioni e 600mila euro.

Come già anticipato, a processo ci sono l’ex direttore generale del Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, manager di Triggiano (Bari), attualmente direttore sanitario al “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, difeso dall’avvocato Antonio La Scala del foro di Bari. Con Dattoli, erano stati già rinviati a giudizio e sono attualmente a processo: l’ex direttore dell’area Patrimonio del Policlinico, Costantino Quartucci, gli imprenditori di Alidaunia Roberto e Roberta Pucillo, padre e figlia e il medico in pensione Antonio Apicella (cognato di Pucillo).

Tutti gli imputati erano stati rinviati a giudizio dopo l’accoglimento del Gup Antonio Sicuranza della richiesta della Pm Anna Landi.

Al centro dell’inchiesta dunque la società foggiana l’Alidaunia, società di trasporto aereo operativa sul territorio dagli anni 70, che vinse la prima gara, poi revocata in seguito all’inchiesta, e perse la seconda. Nel dicembre 2021, la procura di Foggia – operazione “Icaro” – chiese e ottenne gli arresti domiciliari per i sei indagati, oggi a processo, contestando a vario titolo, a nove persone i reati di turbativa d’asta, falsità ideologica e rivelazione dei segreti di ufficio.

Oltre a manager, dirigenti e imprenditori, erano stati rinviati a giudizio il funzionario dell’Asl di Foggia Rita Acquaviva , il funzionario del Policlinico Salvatore D’Agostino e l’avvocato Luigi Treggiari . A sei mesi (pena sospesa) è stato condannato con rito abbreviato Attilio Dal Maso , dipendente del policlinico.

Per l’accusa sarebbe stata “creata una corsia parallela e riservata per rendere l’Alidaunia predestinata ad aggiudicarsi le gare all’insaputa dei concorrenti”. Hanno già espresso la propria totale innocenza tutti gli indagati.