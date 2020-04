“San Rocco ci proteggerà ancora una volta come fece nel suo tempo”

Coronavirus , un’epidemia di cui si conosce poco, che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. C’è un Santo in particolare, a cui si fa ricorso proprio in periodi come questi, ed è San Rocco da Montpellier . La sua devozione inizia nel pieno Medioevo quando, contro la terribile piaga della peste, veniva invocato affinché placasse il contagio . Attualmente il suo culto ha varcato i confini italiani ed europei; solo in Italia vi sono tremila c hiese, oratori e Santuari , è patrono di ben 1386 comuni e comp atrono di 890 paesi, un santo molto venerato in Basilicata e nel sud Italia, a cui rivolgersi con fede in questo momento delicato della nostra storia. Nessuno può dimenticare, per la sua vita e per la vita dell’umanità, l’epidemia in cui siamo sommersi; nessuno può minimizzare il grande impegno dei medici, degli operatori sanitari e sociali, e nessuno può lavarsi le mani dagli sciacalli che la nostra società opulenta, predatrice, fa nascere dai suoi egoismi inveterati. Davanti ad una situazione così confusa e pericolosa, il popolo di fedeli guarda a S an Rocco ed osa sperare in una conversione e in una nuova mentalità nei confronti della natura, degli altri e dello stesso Dio. San Rocco, dentro epidemie ancora più virulente e devastatrici di quelle odierne , cristiano convinto, non è stato a bilanciare vantaggi e svantaggi, pericoli e fortune, devozioni a lle tombe degli Apostoli a Roma, e morti che continuamente incontrava sulla strada del suo pellegrinare. Si è messo immediatamente a servizio del sofferente, povero o ricco, giusto o malvagio, strafottente o condiscendente, il povero insomma che incontr ava mezzo morto nel suo cammino, e così si fermò, cambiò direzione, sensibilizzò il giro dei sani per recare sollievo ai colpiti dall’epidemia. Fu tale la sua opera , e tanto pericolosa l’epidemia dei suoi tempi, da renderlo la “M ano di Dio ” in soccorso per tutta la sua vita dei malati di lebbra. Non era medico, ma portava ai malati l’affetto di un uomo, la forza di un lavoratore che presta mani e piedi a chi ne aveva bisogno, e portava la miser icordia di un Dio che usciva dalla regola dei conventi per favorire un incontro con i laici , perché non si smarrisse mai la speranza.

L' "Associazione Europea Amici di San Rocco" fondata nel 1999, conta 76 gruppi di preghiera in Italia e 18 negli altri paesi europei. Tante sono le opere di accoglienza e carità che svolge nel nome del Santo di Montpellier. In questo momento di particolare emergenza, la nostra Associazione si mostra maggiormente impegnata come gruppo di credenti a mettersi a disposizione dei bisogni spirituali, morali e curativi di tutti, e soprattutto delle vittime di questa epidemia, cercando di rispecchiare i valori del Santo pellegrino, non un santo delle piazze o delle ricorrenze periodiche, ma un uomo di Dio da prendere ad esempio di concreta carità ardente. Sono vicino a tutti gli italiani , ed al mondo intero, e sono sicuro che ne usciremo con la forza dell'opera e della fede, Il Santo pellegrino, che metteva assieme tutte le forze disponibili per i momenti più impossibili e gravi, convinto che fosse Dio, come sempre, a guidare la storia. Fratel Costantino De Bellis – Fondatore dell' "Associazione Europea Amici di San Rocco" – www.amicidisanrocco.it