Foggia, 01 novembre 2020. Il derby di Puglia lo vince il Foggia: 1-0 per i rossoneri, al termine di una partita molto fisica. Bari deludente e ancora in ritardo in classifica. Rete decisiva al 40’ del primo tempo su rigore di Curcio.

Per il Bari è la prima sconfitta stagionale, con il conseguente scivolamento in terza posizione alle spalle di Ternana e Teramo, e in compagnia di Avellino e Turris. Il Foggia di Marchionni si allontana dalla zona bassa della classifica