San Severo, il sindaco Colangelo incontra il questore d’Agostino e il nuovo dirigente del Commissariato

SAN SEVERO – Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo Celestini, sede del Municipio di San Severo, dove il sindaco Lidya Colangelo ha ricevuto il questore della provincia di Foggia, Alfredo d’Agostino, e il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di San Severo, Alessandro Tundo.

All’incontro hanno preso parte anche alcuni componenti della Giunta municipale e diversi consiglieri comunali, a conferma del valore istituzionale del momento e dell’attenzione riservata al tema della sicurezza sul territorio.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di piena collaborazione, il questore d’Agostino ha ribadito il massimo impegno delle Forze di Polizia su tutto il territorio della provincia di Foggia, sottolineando come la nomina del nuovo dirigente del Commissariato di San Severo rappresenti un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del presidio di legalità e della tutela dell’ordine pubblico in città.

Dal canto suo, il sindaco Colangelo ha evidenziato l’importanza strategica dell’arrivo del dottor Tundo alla guida del Commissariato, soprattutto alla luce delle esigenze di sicurezza della comunità sanseverese. Il primo cittadino ha inoltre confermato la piena collaborazione istituzionale tra amministrazione comunale e forze dell’ordine, auspicando un ulteriore potenziamento dell’organico del Commissariato locale.

Un incontro che si inserisce nel solco del dialogo costante tra istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.