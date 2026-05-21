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Home // Cronaca // Manfredonia, violenta aggressione durante la Notte Bianca: scattano 4 Daspo urbani

RISSA MANFREDONIA Manfredonia, violenta aggressione durante la Notte Bianca: scattano 4 Daspo urbani

L’episodio si sarebbe verificato durante la Notte Bianca del Carnevale di Manfredonia

Manfredonia, violenta aggressione durante la Notte Bianca: scattano 4 Daspo urbani

Manfredonia, violenta aggressione durante la Notte Bianca: scattano 4 Daspo urbani -archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il Questore della Provincia di Foggia ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR o Daspo urbano, nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta a Manfredonia.

https://youtube.com/shorts/RLMp-vIMbo4

L’episodio si sarebbe verificato durante la Notte Colorata del Carnevale di Manfredonia, nel pieno centro cittadino e nelle immediate vicinanze di locali di pubblico intrattenimento, alla presenza di numerose persone. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione ai danni di un giovane avrebbe creato un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

I provvedimenti sono il risultato dell’attività svolta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, che ha analizzato nel dettaglio le condotte dei quattro soggetti coinvolti.

A seguito della notifica dei DACUR, i destinatari non potranno, per almeno un anno, accedere o stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di intrattenimento situati nella zona della movida manfredoniana.

L’attività rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla cosiddetta “malamovida” e ai fenomeni di devianza giovanile.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, violenta aggressione durante la Notte Bianca: scattano 4 Daspo urbani"

  1. Si si voglio proprio vedere ci vogliono le mazzate il carcere ed una volta usciti foglio di via x tre anni

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