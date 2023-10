Il Gino Lisa raggiunge quota 40mila passeggeri in undici mesi

FOGGIA – L’aeroporto di Foggia ad agosto migliora se stesso, 6345 i passeggeri transitati nell’ultimo mese con un leggero incremento rispetto ai 6218 di luglio e ai 6233 di giugno, quest’ultimo rilevamento costituiva finora il dato più performante da quando sono ripresi i collegamenti il 30 settembre 2022. La prima festa di compleanno dei voli da Foggia ferma dunque il traguardo (provvisorio) a circa 40mila passeggeri in undici mesi (39.925), soglia che sarà superata con il consuntivo di settembre che conosceremo tra qualche settimana in base alle rilevazioni di Assoaeroporti.

A ottobre lo scalo comincerà a fare corsa su se stesso, ovvero sui numeri registrati nel corrispondente periodo di un anno fa. Nel frattempo dovrebbe sarà giunto a destinazione il nuovo velivolo Embraer della Lumiwings da 118 posti, terzo aereo in flotta con i due Boeing 737. I tempi sull’entrata in esercizio del nuovo aereo non sono ancora stati resi noti, la compagnia dovrà completare alcune procedure burocratiche in Grecia per trasferire il nuovo aereo denominato “Kefalonia” al Gino Lisa.

Qualche crepa si registra invece sui voli cancellati di netto per Verona.

Il collegamento stagionale si sarebbe dovuto interrompere il 28 ottobre, ma sulla scorta delle scarse prenotazioni il “comandante” in capo della Lumiwings, Dimitri Kremitios, ha deciso di annullare anche i voli già programmati. Protestano i passeggeri che avevano già comprato il biglietto (saranno rimborsati), sui social viene ora messo in dubbio il volto gentile e docile della compagnia fin qui mostrato attraverso il sorriso delle sue assistenti di volo e la puntualità dei collegamenti, dopo le cancellazioni d’ufficio dei collegamenti programmati nei giorni 5, 12, 19, 28 ottobre. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.