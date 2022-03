CSA Foggia: “Attendiamo risposte dal Presidente Gatta”

Foggia, 3 marzo 2022 – “Il Sindacato CSA, tramite il responsabile provinciale Felice Scopece, aveva chiesto al Presidente Nicola Gatta di indire il corso concorso, per la copertura di diversi posti da cantoniere operai specializzati. Il segretario aziendale Vitale invece aveva chiesto la convocazione della delegazione trattante. Purtroppo ad oggi non c’è stata alcuna risposta da parte della Provincia, nonostante le richieste del CSA. Secondo il sindacato il Presidente Gatta sarebbe “distratto”, non cogliendo l’opportunità di confrontarsi con le organizzazioni sindacali, per migliorare l’attività organizzativa dell’Ente favorendo gli stimoli necessari per il riconoscimento della professionalità acquisita nel corso degli anni“. Inizia così la nota del Sindacato CSA, inviata a Statoquotidiano.it. Al centro della questione ci sarebbe il mancato confronto con il Presidente della Provincia Nicola Gatta, riguardo ad alcune questioni ritenute molto rilevanti.

“Con la nota del primo marzo il sindacato CSA ha messo in evidenza una nuova delibera presidenziale, con la quale il presidente della Provincia ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il 2022-2024 con delibera n. 29 dell’11 febbraio 2022.

Dallo stesso emerge che verranno effettuate nuove assunzioni del personale esterno e progressioni verticali per il personale interno”.

“Importante sottolineare anche la questione del corso concorso per i cantonieri assunti a tempo determinato, con contratti interinali.

Il Sindacato pretende, previo confronto e convocazione organismo paritario, ottenere una discussione di merito perché ritiene insufficienti i posti istituiti per progressioni verticali per premiare il personale interno”.

“Attendiamo fiduciosi l’interessamento del presidente perché il confronto col sindacato è un’opportunità che favorisce una migliore organizzazione e ottimizzazione delle risorse umane”, concludono i responsabili del Sindacato CSA.

Si allega la delibera n. 29 dell’ 11 febbraio 2022 e la lettera CSA del 1 marzo 2022:

