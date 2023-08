Gioco online e Intelligenza Artificiale, l’unione di due mercati in crescita

Due industrie in costante aumento, due settori che secondo gli esperti domineranno la scena economica del prossimo futuro. Due strade che adesso si incontrano, per mettere la sicurezza al primo posto.

Per capire in che modo quella del gambling sia diventata ormai una vera e propria industria si possono prendere in esame alcuni numeri. Il primo è quello della spesa dei giocatori, che nel 2022 ha superato la quota dei 19 miliardi di euro, garantendo così un introito nelle casse erariali dello stato di oltre 10 miliardi. Il secondo è quello relativo al gioco online, vero e proprio motore di tutto il settore, capace di raddoppiare la spesa in tre anni passando da 1,8 miliardi nel 2020 a 3,7 nel 2022.

Mettiamo per un attimo da parte questi numeri e passiamo in rassegna un altro settore in grande crescita della nostra economia: quello dell’Intelligenza Artificiale, che è entrato in maniera preponderante in tutti i settori dell’economia moderna. Il mercato italiano è cresciuto del 27% nel 2021 e ha raggiunto il valore complessivo di 380 milioni di euro, composto dal 76% di imprese italiane e dal restante estero.

Due mondi in grande crescita, in costante evoluzione e soprattutto con un perenne segno più nel bilancio. Due settori, dicevamo, che adesso si incontrano per mettere a disposizione dell’altro le proprie caratteristiche, le proprie virtù. Come si legge in questo articolo, infatti, l’Intelligenza Artificiale sarà utilizzata per rendere il gioco d’azzardo più sicuro. Grazie al Machine Learning, infatti, si possono rilevare e prevedere comportamenti dannosi e potenzialmente patologici, attivando subito la catena dell’assistenza e della sensibilizzazione. È quanto sta avvenendo ad esempio in Norvegia, dove è attivo lo strumento di dialogo digitale SpillePuls, della NorskTipping, che guardando i dati in tempo reale può mandare messaggi personalizzati agli utenti, aiutando i giocatori a riflettere sul proprio stile di gioco.

Uno strumento in più nella vasta gamma di tecniche già utilizzate dai casinò online presenti nel nostro paese. Da tempo, infatti, sono attivi meccanismi di crittografia che schermano non solo i dati personali dei giocatori ma anche quelli delle transazioni economiche, oppure i monitoraggi tecnici a cura degli operatori e le attività di assistenza clienti attive 24 su 24, i protocolli di sicurezza digitale e alcuni strumenti che permettono di sospendere il proprio account di gioco.

Strumenti e strategie che adesso saranno migliorate e implementate grazie all’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, il cui utilizzo cambierà il modo di navigare e anche di giocare online.