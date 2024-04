Manfredonia, Ugo Galli: "Non sono il candidato sostitutivo della coalizione. Bilancio? Mi ispirerei al Comune di Foggia"

Manfredonia. “Non sono il candidato sostitutivo della coalizione, bensì il candidato frutto di un’attenta ponderazione e riflessione in ordine ai principi, ai valori ed alle idee che la sostengono. La nostra è una coalizione civica, raggruppata intorno a una prospettiva di Città e ad una visione forte in relazione ai problemi che affliggono la nostra realtà”.

Così a StatoQuotidiano.it il dr. Ugo Galli, candidato a sindaco per la coalizione “Manfredonia 2024”.

“A fronte dall’esistenza di un Piano di riequilibrio economico-finanziario, riconducibile ad una condizione di pre-dissesto, il raggiungimento del fatidico obiettivo dell’equilibrio di bilancio richiede attente politiche di natura economico-finanziari. Soprattutto a fronte del mantenimento di standard in termini di prestazioni di servizio caratterizzati dall’efficienza e dal soddisfacimento della domanda dell’utenza”.

“Io mi ispirerei all’esito recentemente conseguito dal Comune di Foggia che ha ottenuto, ad opera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, la certificazione in merito al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Sono state condotte nel corso degli anni, quindi anche ad opera degli organi commissariali che si sono occupati dell’azione amministrativa del capoluogo, attente azioni soprattutto in termini di capacità di riscuotere le entrate e di riduzione dell’evasione di imposta”.

“Nostri obiettivi prioritari sono la netta affermazione della legalità e dell’etica nello svolgimento dell’azione di governo e la capacità amministrativa, quest’ultimo concetto introdotto dal PNRR. E’ fondamentale un’analisi immediata in merito alla capacità amministrativa. Trattandosi di comune sottoposto a Piano di riequilibrio economico-finanziario, l’implementazione della struttura organizzativa (tecnostruttura) risulta assoggettata, sulla base, all’ottenimento del consenso da parte della Commissione Stabilità finanziaria degli Enti Locali”.

“La struttura organizzativa comunale, che è stata vagliata dalla Commissione e che ha ammesso la presenza di 175 unità, allo stato ne conta solo 100. E’ dunque fondamentale acquisire, sulla base degli strumenti normativi vigenti, che consentono anche forme di espletamento di procedure rapide (la mobilità tra Enti, lo scorrimento delle graduatorie, l’attingimento di graduatorie di altri Enti)”.

“Si rivela imprescindibile la copertura delle 75 unità già vistate dalla Commissione per la stabilità degli Enti Locali, per completare la struttura organizzativa, quindi assicurare progettualità finalizzate al PNRR. La nostra idea si fonda sulla necessità di assicurare alla Città una riqualificazione di carattere urbano, economico e sociale. La linea tendenziale è quella delineata, anche in questo caso dal PNRR, e segnatamente dal IX asse prioritario, che disegna lo sviluppo integrato in termini di sostenibilità ambientale, di sviluppo economico, sociale e culturale”.

“Ho letto un interessante intervento di Piccareta (Segretario Generale del Ministero della Cultura presso la Regione Puglia) nell’ambito del quale si sottolineavano le possibilità già colte dal nostro capoluogo pugliese, in termini di intreccio vitale, positivo tra beni culturali e realizzazioni di prodotti (anche televisivi, come la nota serie “’Lolita Lobosco’) che hanno generato sviluppo e che tanti effetti positivi hanno già prodotto in termini di attrazione turistica”.