Di:

Morte Pietro Franzoso, cordoglio consiglieri regionali ultima modifica: da

Bari – IL 61enne deputato tarantino del Pdl,si è spento stamane nell’ospedale San Paolo di Bari dove era ricoverato per le ferite riportate in un quanto drammatico incidente. Franzoso, lo scorso 6 settembre ( Focus incidente ) era stato travolto dal cancello scorrevole dell’azienda di proprietà della moglie a Torricella, comune della provincia di Taranto dove abitava con la famiglia. Le condizioni di Franzoso – dopo l’incidente – erano apparse subito disperate. Trasferito in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata, dopo qualche ora Franzoso venne trasferito a Bari nel centro specializzato. Questa mattina il decesso nel reparto di chirurgia toracica.IL capogruppo del Pdl alla Regione Puglia,e tutti i consiglieri, “profondamente addolorati per la scomparsa dell’amicoesprimono cordoglio e si stringono intorno alla famiglia nello stupore e nel turbamento per la morte di un uomo leale, buono, onesto, animato da grande amore per la sua terra e da grande senso delle Istituzioni”.Lospinuso (PdL): “Con Pietro Franzoso perdo un fratello più grande”.Il Consigliere regionale PdL, Pietro Lospinuso:“Con Pietro Franzoso perdo un riferimento insostituibile della mia attività al servizio dei comuni ideali e della Patria comune, con il quale ho condiviso non soltanto la militanza ideale di ogni giorno, ma anche una intensa stagione di governo nella quale eravamo riusciti a dare a Taranto ed alla Terra jonica il ruolo primario che le spetta nelle politiche regionali, e poi un impegno sempre coordinato e concorde –dai rispettivi ruoli istituzionali e politici- di lavoro concreto, di stimolo e di denuncia al servizio di una comune cultura della crescita economica e civile. Non mancherà l’ occasione per ricordare la sue tante battaglie per il nostro Territorio, alle quali non sono mancati anche concreti, preziosi risultati, che si protrarranno a lungo nel tempo a favore delle nostre comunità. Oggi piango l’amico affettuoso, un fratello più grande”.. “Il PDL di Taranto abbruna le sue bandiere piangendo con affetto e gratitudine Pietro Franzoso. Con lui la Terra jonica e la Puglia perdono un leader autentico, sempre in prima linea al loro servizio, con la generosità inesauribile del suo impegno, con la sua umanità di gigante buono ed indomito, con la sua dirittura che ha vinto anche ingiuste amarezze. In tutti i ruoli che ha svolto, dal Comune di Torricella al Parlamento, nel suo prestigioso curriculum di Servitore delle Istituzioni, è sempre stato un forte punto di riferimento per chi ama la nostra Terra e la vuole vedere crescere nel segno di una moderna cultura dello sviluppo. Con lui tutti noi perdiamo un Amico prezioso, un valoroso compagno di battaglie, un esempio contagioso di coerenza ideale e di passione civile. Proveremo a raccogliere il suo luminoso retaggio, continuando la sua missione. Non lo dimenticheremo”.. “La notizia della morte dell’onorevole Pietro Franzoso desta turbamento e dolore in tutti noi”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Pugliaappresa la notizia della morte del parlamentare pugliese. “Intendo esprimere – ha proseguito Vendola – i più sinceri sentimenti di cordoglio alla sua famiglia e al suo partito”.Redazione Stato