Ischitella, Covid-19: positivi 12 cittadini

Ischitella, 5 marzo 2021. “I risultati ufficiali confermano le ipotesi”. Inizia così il comunicato del sindaco di Ischitella, Carlo Guerra, nell’informare la cittadinanza sulla situazione Covid-19 nel proprio comune. In un elenco di 20 segnalazioni, risultano positivi 12 cittadini e 8 sono in isolamento precauzionale per aver avuto contatti stretti con i contagiati. Tra essi, è riportato anche il paziente ricoverato in struttura e testato lo scorso 21 gennaio.

“In sintesi abbiamo 10 positivi, numero alto ma lontanissimo dai 50 o 60 di cui si è sparlato nei giorni scorsi” ha commentato i dati il primo cittadino, invitando alla massima prudenza per la nuova ondata e facendo prevalere il sentimento di solidarietà verso chi è contagiato.