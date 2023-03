Carnevale di Putignano e ANPAS Puglia: partnership vincente!

(NOTA STAMPA). Sono stati ben 372 gli operatori sanitari delle associazioni affiliate al Comitato Regionale ANPAS Puglia, provenienti da tutta la Regione, che hanno preso parte alle assistenze alle sfilate della 629’ edizione del Carnevale di Putignano, tenutosi dal 4 al 25 febbraio 2023.

La Fondazione del Carnevale più longevo d’Italia ha infatti scelto per questa edizione il modello organizzativo proposto da ANPAS Puglia per offrire tutti i servizi di assistenza sanitaria alle migliaia di persone che, con numeri da record, son giunte da ogni dove per assistere alle sfilate dei carri allegorici ed all’imponente programma preparato per gli eventi collaterali.

Per dare qualche altro numero, nei 18 giorni totali di attività, sono state utilizzate per gli eventi ben 44 ambulanze, di cui 15 medicalizzate e 29 con a bordo l’infermiere, 15 automediche e ben 211 squadre sanitarie appiedate (numero record anche questo) lungo i percorsi, per un totale di 27 interventi totali effettuati, per fortuna un numero basso rispetto alla mole di spettatori giunti a Putignano quest’anno.

ANPAS Puglia, per l’occasione, nel solco del proficuo rapporto già da tempo avviato, ha chiamato a collaborare anche le associazioni della Federazione Regionale delle Misericordie ed ha proficuamente collaborato fianco a fianco con gli operatori radio della FIR-CB.