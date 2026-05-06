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Home // Bisceglie // Bisceglie, morte della 12enne travolta da un albero: perquisizioni nella ditta del verde

12ENNE TRAVOLTA Bisceglie, morte della 12enne travolta da un albero: perquisizioni nella ditta del verde

I carabinieri stanno eseguendo perquisizioni nella sede di un’azienda incaricata della manutenzione del verde pubblico

Bisceglie, morte della 12enne travolta da un albero: perquisizioni nella ditta del verde

Bisceglie, morte della 12enne travolta da un albero: perquisizioni nella ditta del verde - Fonte Immagine: Baritoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Bisceglie // Cronaca //

Proseguono le indagini sulla morte della 12enne Alicia Amoruso, travolta da un pino abbattuto dal vento lo scorso 13 aprile a Bisceglie. I carabinieri stanno eseguendo perquisizioni nella sede di un’azienda incaricata della manutenzione del verde pubblico, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Trani.

L’indagine, aperta con l’ipotesi di concorso in omicidio colposo, conta attualmente cinque persone indagate. Si tratta di dirigenti, funzionari tecnici e istruttori appartenenti alla Ripartizione pianificazione, programmi e infrastrutture del Comune di Bisceglie, oltre a responsabili dello sportello Patrimonio, demanio e attività manutentive.

Gli accertamenti in corso mirano a ricostruire eventuali responsabilità nella gestione e manutenzione del patrimonio arboreo, attraverso l’acquisizione e l’analisi di documentazione utile a chiarire le condizioni dell’albero e gli interventi effettuati.

L’obiettivo degli investigatori è fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla tragedia, verificando eventuali omissioni o criticità nei controlli e nella manutenzione del verde pubblico.

Lo riporta ansa.it.

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