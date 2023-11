Incidente stradale nel Foggiano: 6 veicoli coinvolti, diversi feriti

SAN SEVERO (FOGGIA) – Verso le ore 19 circa di ieri 7 novembre 2023 si è verificato un incidente stradale sulla SP30, strada che collega San Severo a Torremaggiore, in contrada Quadrone Stingo. Per cause in via di accertamento, sei veicoli si sono scontrati probabilmente per un tamponamento a catena causato dal manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

L’impatto fra i mezzi ha causato diversi feriti trasportati dai sanitari del 118 al vicino ospedale “Teresa Masselli Mascia”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.