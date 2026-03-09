Edizione n° 5999

8 Marzo 2026 - ore  19:51

7 Marzo 2026 - ore  13:43

Home // Cronaca // “Alberi per la Legalità”: a San Severo 25 nuove piante per ambiente e valori civili

LEGALITA' SAN SEVERO “Alberi per la Legalità”: a San Severo 25 nuove piante per ambiente e valori civili

Venerdì 20 marzo si terrà l’iniziativa “Alberi per la Legalità” promossa dal San Severo Calcio 1922 insieme all’Associazione Nazionale EmpaticaMente.

Parco Baden Powell di San Severo - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca // Eventi //

Una mattinata dedicata all’ambiente e all’impegno civile è in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 9.30 presso il Parco Baden Powell di San Severo, dove si terrà l’iniziativa “Alberi per la Legalità” promossa dal San Severo Calcio 1922 insieme all’Associazione Nazionale EmpaticaMente.

L’evento rappresenta un momento di partecipazione collettiva dedicato alla tutela dell’ambiente e alla diffusione dei valori della legalità. Durante la mattinata saranno infatti piantati 25 alberi, con il coinvolgimento di studenti, cittadini, associazioni e calciatori.

Un contributo importante alla realizzazione dell’iniziativa è arrivato grazie alla donazione degli alberelli da parte delle associazioni Autismo San Severo ODV, Copsis e del Vivaio Padre Pio, che hanno reso possibile la piantumazione nel parco cittadino.

Nel corso dell’evento sarà inoltre consegnato il Premio Nazionale EmpaticaMente a Raffaele Longo, riconoscimento assegnato per il suo impegno umanitario e sociale.

“Alberi per la Legalità”

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con l’accoglienza di scuole, famiglie, associazioni e cittadini e con i saluti istituzionali di Antonella Tafanelli, coordinatrice regionale Puglia di EmpaticaMente, del presidente del San Severo Calcio Matteo Fontanello, dei rappresentanti delle realtà partner e dell’amministrazione comunale.

Alle 9.45 sarà presentato il progetto “Alberi per la Legalità”, con un momento dedicato al significato simbolico dell’iniziativa: ogni albero piantato rappresenta un segno concreto di impegno per la legalità, la memoria e il rispetto dell’ambiente.

Alle 10.00 si svolgerà la piantumazione degli alberi nel Parco Baden Powell, con la partecipazione attiva di studenti, volontari e cittadini che potranno lasciare pensieri e messaggi dedicati ai valori della legalità e dell’empatia.

Alle 10.30 è prevista la cerimonia di premiazione, con la consegna del Premio Nazionale EmpaticaMente a Raffaele Longo e il riconoscimento ai vivai donatori e all’associazione Autismo San Severo per il suo impegno a favore della comunità.

La mattinata si concluderà alle ore 11.30 con i ringraziamenti a scuole, associazioni, volontari e partner dell’iniziativa, ricordando che piantare un albero significa far crescere radici di futuro, legalità e comunità.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

LASCIA UN COMMENTO