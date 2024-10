Padova: studentessa chiede di andare in bagno, poi muore precipitando dal secondo piano - Fonte Immagine: La Stampa

Una studentessa di 16 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere caduta dal secondo piano di una scuola a Montagnana, in provincia di Padova, nella mattinata di mercoledì 9 ottobre. L’incidente, avvenuto durante le lezioni, ha profondamente scosso i compagni e l’intero istituto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Este, i sanitari e un’eliambulanza del Suem 118.

Secondo le prime indagini delle forze dell’ordine, la giovane avrebbe chiesto il permesso di andare in bagno. Quando non è rientrata in aula, l’insegnante ha allertato i collaboratori scolastici, che hanno poi trovato il corpo della ragazza a terra, privo di vita, nel cortile retrostante la scuola.

I soccorsi sono stati immediatamente chiamati, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano e il decesso è stato constatato quasi subito. I genitori della ragazza, residenti in un comune vicino a Este, sono accorsi sul posto. La notizia ha colto di sorpresa gli alunni, i docenti e il personale scolastico, portando alla sospensione delle lezioni.

Le cause che hanno portato alla caduta della ragazza dalla finestra del bagno, che si affaccia su una scala d’emergenza, sono ancora da chiarire. Si tratta di un volo di alcuni metri che solleva molti interrogativi. Gli investigatori non escludono l’ipotesi che si sia trattato di un gesto autolesionistico.

Il Comune di Montagnana ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook dedicato alla vicenda. “Abbiamo appreso della tragedia di oggi – recita il messaggio – e ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni in questo momento drammatico, in un silenzio di profondo dolore.”

Lo riporta FanPage.